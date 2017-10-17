Белград, 18 октября, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Власти Сербии готовятся внести изменения в конституцию страны, исключив из неё положение о Косово и Метохии как автономном крае в составе республики. Об этом 17 октября сообщила белградская газета «Данас» со ссылкой на дипломатические источники.

DrRandomFactor Сербия, Косово и Воеводина

По информации издания, в начале 2018 года президент Сербии Александр Вучич планирует подвести итоги проводимого в стране по его инициативе внутреннего диалога по косовскому вопросу и одновременно с этим вынести на национальный референдум вопрос об изменении Конституции Сербии.

Напомним, что в действующей редакции Основного Закона страны от 2006 года Косово и Метохия значится как автономный край в составе республики, а за всеми официальными лицами и государственными органами закреплено конституционное обязательство по защите территориальной целостности и государственных интересов в крае. Аналогичным образом Косово упоминается также в торжественной клятве, которую произносят во время присяги президент и члены правительства Сербии.

Источники издания утверждают, что изменения, в частности, предполагается внести в преамбулу Конституции, в которой говорится, что Косово «является неотъемлемой частью территории Сербии» и «имеет статус действующей автономии в пределах суверенного государства Сербии», а также в Статью 8, согласно которой территория Сербии является «единой и неделимой», а её границы «неприкосновенны».

Кроме этого, речь идёт об изменении Статьи 182 — в ней говорится, что «значительная автономия Косово и Метохии должна регулироваться специальным законом», однако данный закон до сегодняшнего дня так и не был принят.

Как отмечается, внесение поправок в указанные статьи Конституции является необходимым условиям принятия Сербии в Европейский союз.

«Сербские власти заявили, что проект новой конституции будет завершён до конца этого года, это также является требованием ЕС, и ожидается, что референдум по ней будет организован в первые три месяца 2018 года, вероятнее всего, в марте», — сообщил один из собеседников газеты.

Представители дипломатических кругов отмечают, что и Белград, и Приштина испытывают большое давление со стороны международного сообщества, с тем чтобы стороны достигли юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений, которое «не обязательно предусматривает формальное признание Косово со стороны Сербии».

«Допускается возможность, что соглашение, по крайне мере в краткосрочной перспективе, будет подразумевать компромисс между Белградом и Приштиной, чтобы Косово получило членство в международных организациях, включая ООН, в обмен на непризнание Косово со стороны Сербии. Это означало бы, что Сербия обязуется не лоббировать и не голосовать против членства Косово в международных организациях, так же как Белград и Приштина в соответствии с Брюссельскими соглашениями от 2013 года обязались не мешать перспективам друг друга на пути интеграции в Европейский союз», — сообщил источник.

Предварительным условием для заключения юридически обязывающего соглашения является также создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, договорённости о котором стороны достигли ещё несколько лет назад, однако по сей день они остаются невыполненными Приштиной. Косовские власти считают, что сообщество должно иметь статус своего рода неправительственной организации, которая будет способствовать сотрудничеству между муниципалитетами с сербским большинством в сферах экономического развития, образования, здравоохранения, сельского и городского планирования, тогда как Белград настаивает, что оно должно иметь широкую автономию и быть политическим органом, уполномоченным принимать решения в указанных сферах.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию «Вечерние новости» ранее заявил, что считает «реалистичным выйти с предложением по Косово в марте следующего года», подчеркнув, что это будет «решение, которое потребует компромисса с обеих сторон и подвергнется нападкам с обеих сторон».

Источники тем временем отмечают, что окончательно о готовности сторон идти на все обозначенные компромиссы станет ясно в декабре, когда должен состояться новый раунд переговоров Александра Вучича и президента Косово Хашима Тачи в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. Как ожидается, и Белград, и Приштина представят новый раунд консультаций общественности как «драматичный и очень тяжёлый», сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

19 апреля 2013 года в Брюсселе было подписано соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Согласно документу, власти Сербии признают действительность на всей территории Косово и Метохии полномочий и прав полиции Косово и его министерства внутренних дел, судебной и административной систем Приштины. Северные районы Косово, населённые сербами, были фактически переданы из-под юрисдикции Белграда во власть албанских властей Косово.

25 августа 2015 года в Брюсселе при посредничестве Федерики Могерини Белград и Приштина заключили четыре новых соглашения. Стороны урегулировали ряд вопросов в сфере энергетики и телекоммуникаций, а также договорились об использовании моста в городе Косовска-Митровица.

Ещё одним из соглашений стало согласование принципов создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово с широкими полномочиями. Была достигнута договорённость, что сообщество будет иметь своего президента, вице-президента, парламент, герб, флаг и самостоятельно принимать решения по вопросам здравоохранения, образования, городского и сельского планирования, экономического развития, а также сможет финансироваться из Сербии без налогов и таможенных пошлин.

Несмотря на уже заключённые договорённости, Белграду не удаётся добиться от Приштины выполнения важнейших из них. Так, соглашение о сербских муниципалитетах было встречено в Косово волной акций протеста и беспорядков, организованных албанскими радикалами. В результате Конституционный суд Косово по предложению президента приостановил действие соглашения.