Ижевск, 18 октября, 2017, 01:39 — ИА Регнум. В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Удмуртии побывали 47 зарубежных студентов из 26 стран мира и 115 российских участников. Для гостей была подготовлена обширная программа, сообщили ИА REGNUM в минспорта республики.

Www.minsport18.udmurt.ru Встреча делегатов Всемирного фестиваля в аэропорту Ижевска

Www.minsport18.udmurt.ru Встреча молодёжи с «Бурановскими бабушками»

Открылась региональная программа встречей с коллективом «Бурановские бабушки». Гости послушали историю возникновения группы, посетили музей и храм, ради строительства которого участницы коллектива покорили весь мир. Также они отведали знаменитые удмуртские открытые пироги — перепечи, научились благодарить по-удмуртски и спели Party for everybody вместе с «Бабушками».

Церемония открытия региональной программы, в которой принял участие и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, состоялась во Дворце студентов «Интеграл».

"Такие фестивали нужны всему миру, а Удмуртия часть глобального мира. Визит иностранных студентов полезен как нашим гостям, так и нашим студентам. Такой фестиваль — это обмен опытом. Студенты смогут рассказать о своих проектах и будут говорить на одном языке. Сегодня это самое важное в мире. Молодежь должна думать и говорить на одном языке — решать общие задачи. Удмуртская Республика попала в региональную программу фестиваля, и я не считаю это удивительным. Удмуртия, на мой взгляд, один из тех регионов России, который действительно известен во всем мире», — отметил Свинин, приветствуя гостей республики.

Www.minsport18.udmurt.ru Визит в Сарапул

В Сарапуле студенты приняли участие в театрализованной программе «В гости на купеческую дачу» в загородном доме купца П.А.Башенина. Приятным сюрпризом стал флеш-моб под гимн демократической молодежи, во время которого все участники делегации влились в «хоровод дружбы».

Www.minsport18.udmurt.ru Концерт в музее-усадьбе Чайковского

Во второй день участники программы посетили мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба Петра Чайковского» в Воткинске. Вниманию гостей была представлена концертная программа — выступления юных дарований, исполняющих композиции знаменитого автора. Иностранные студенты вели прямой эфир выступлений в свои страны. Также им удалось освоить национальные русские и удмуртские музыкальные инструменты.

Www.minsport18.udmurt.ru Всем досталось по одному русскому или удмуртскому музыкальному инструменту

Вечером состоялась экскурсия на Ижевский автомобильный завод, где гостям был представлен конвейер, на котором выпускают автомобиль LADA Vesta. Также была организована экскурсия в Национальный музей имени Кузебая Герда. Кроме того, после небольшого инструктажа 50 гостей прошли несколько разминочных кругов по парку около Вечного огня и протестировали фирменные палки Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии. А представители Федерации пригласили юношей и девушек вернуться в августе 2018 года и принять участие в III Всемирном фестивале скандинавской ходьбы.

Www.minsport18.udmurt.ru Гости на Ижевском автозаводе

Церемония закрытия региональной программы Всемирного фестиваля прошла очень трогательно, гости единодушно отметили, что покидать Удмуртию им совсем не хочется.

Www.minsport18.udmurt.ru Гости прощаются с Удмуртией

ИА REGNUM напоминает, в рамках XIX Всемирного фестиваля Россия первой из стран предложила участникам помимо основной площадки побывать в регионах. Заявку для участия в региональных программах подали 2 тыс. делегатов. Иностранных гостей принимают 15 регионов страны, среди них Казань, Санкт-Петербург, Владивосток, Ижевск, Оренбург, Севастополь и другие города.