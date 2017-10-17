Киев, 17 октября, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Возле здания Верховной рады Украины произошла новая драка между силовиками и протестующими, сообщает 17 октября телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

По информации телеканала, драка началась после заявления полицейских о намерении проверять всех заходящих и выходящих из палаточного городка, устроенного протестующими.

Через некоторое время в драку вмешались несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

О пострадавших пока не сообщается.

Стоит отметить, что днем 17 октября депутат Верховной рады Владимир Парасюк в присутствии большого количества людей ударил ногой начальника управления государственной охраны, экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея. Ни охрана главы управления госохраны, ни сам Валерий Гелетей никак не отреагировали на выходку депутата рады.

Напомним, управление государственной охраны Украины отвечает за безопасность первых лиц государства.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы митингов в центре Киева намерены остаться на ночь в палатках у здания Верховной Рады, призвав своих сторонников вновь собраться в четверг, 19 октября.