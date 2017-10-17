«Манчестер Сити» оказался сильнее «Наполи» — 2:1
Лондон, 17 октября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «МС» и «Наполи». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В дебюте матча вингер сборной Англии Рахим Стерлинг открыл счет, добив мяч в пустые ворота после неудачной попытки удара Кайла Уокера — 1:0.
Через 4 минут бразильский форвард Габриэль Жезус удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Кевина Де Брёйне — 2:0.
На 73-й минуте Амаду Диавара реализовал пенальти — 2:1.
Статистика матча («МС"/ «Наполи»)
Удары 13/5
Удары в створ 7/4
Владение 56%/44%
Фолы 14/7
На данный момент «МС» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Наполи» опустился на 3-ю позицию с 3-мя очками.
Составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Жезус.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик, Зилиньски, Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.
Незабитые пенальти: Мертенс — 38.
Предупреждения: Уокер — 37, Де Брёйне — 44, Фернандиньо — 72, Альбиоль — 74, Маджо — 79.
Голы: Стерлинг 9 — 1:0, Жезус 13 — 2:0, Диавара (пен) 73 — 2:1.