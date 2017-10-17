Мадрид, 17 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «Реал» и «Тоттенхэм». Матч завершился результативной ничьей 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 28-й минуте Рафаэль Варан стал автором автогола после навеса Сержа Орье — 0:1.

В конце тайма Криштиану Роналду сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Статистика матча («Реал"/ «Тоттенхэм»)

Удары 14/8

Удары в створ 8/4

Владение 63%/37%

Фолы 11/16

На данный момент «Реал» идет на 2-м месте с 7-ю очками. «Тоттехэм» расположился выше с 7-ю очками.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Хакими, Кроос, Модрич, Роналду, Каземиро, Бензема, Иско.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Дайер, Сиссоко, Льоренте, Эриксен, Винкс, Кейн.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Роналду — 32, Орье — 43.

Голы: Варан (авг) 28 — 0:1, Роналду (пен) 40 — 1:1.