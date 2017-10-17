«Реал « и «Тоттенхэм» не смогли выявить сильнейшего — 1:1
Мадрид, 17 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «Реал» и «Тоттенхэм». Матч завершился результативной ничьей 1:1.
На 28-й минуте Рафаэль Варан стал автором автогола после навеса Сержа Орье — 0:1.
В конце тайма Криштиану Роналду сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
Статистика матча («Реал"/ «Тоттенхэм»)
Удары 14/8
Удары в створ 8/4
Владение 63%/37%
Фолы 11/16
На данный момент «Реал» идет на 2-м месте с 7-ю очками. «Тоттехэм» расположился выше с 7-ю очками.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Хакими, Кроос, Модрич, Роналду, Каземиро, Бензема, Иско.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Дайер, Сиссоко, Льоренте, Эриксен, Винкс, Кейн.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Предупреждения: Роналду — 32, Орье — 43.
Голы: Варан (авг) 28 — 0:1, Роналду (пен) 40 — 1:1.