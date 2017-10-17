Курск, 17 октября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Мощность энергоблока №1 Курской АЭС вечером 17 октября была понижена до 500 Мвт из-за отключения на линии электропередачи, находящейся за пределами станции, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

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«В 18:46 из-за отключения за периметром станции линии электропередач ВЛ-330кВ «КуАЭС — Сумы-Северная» действием штатной автоматики был отключен от сети один из двух турбогенераторов энергоблока №1 Курской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное событие является не существенным для безопасности электростанции и находится вне международной шкалы оценки ядерных событий INES.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — подчеркнули в компании.

По данным пресс-службы, энергоблоки №3 и №4 продолжают работать на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Энергоблок №2 Курской АЭС с 10 октября находится в плановом ремонте.