Лондон, 17 октября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Великобритания планирует дополнительно нанять в общей сложности 1 тыс. 200 правительственных чиновников, чтобы после выхода Великобритании из состава ЕС в 2019 году провести регистрацию нескольких миллионов граждан ЕС, проживающих в стране, 17 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В настоящий момент численность персонала этой службы достигла 700 человек, осталось нанять ещё около 500, чтобы система регистрации была введена в эксплуатацию к концу 2018 года, заявила министр внутренних дел Эмбер Радд.

Министерство финансов Великобритании выделило $66 млн в рамках реализации правительственной программы по регистрации граждан ЕС.

Напомним, 29 марта 2017 года была официально запущена процедура выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Правовой статус и права граждан ЕС являются одними из самых сложных вопросов, связанных с Brexit. В Великобритании проживает около трёх миллионов граждан ЕС.