Нижний Новгород, 17 октября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Минстрой РФ через АИЖК намерен передать федеральные земли в собственность Нижегородской области. Как заявил глава ведомства Михаил Мень во время визита в Нижний Новгород, это должно ускорить решение проблем обманутых дольщиков.

Андрей Репин ИА REGNUM Не дождавшись помощи от Валерия Шанцева, нижегородские дольщики пытаются достучаться до Глеба Никитина

По словам министра, на сегодня в рамках действующего законодательства создан и активно работает государственный компенсационный фонд поддержки участников долевого строительства.

«Мы готовы помогать, в том числе земельными ресурсами, чтобы регионы могли их использовать для решения проблем дольщиков», — заявил Мень по итогам расширенного совещания по вопросам развития строительной отрасли, которое прошло в Нижнем Новгороде 17 октября.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минстроя РФ и органов исполнительной власти 14 субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках придуманной в Минстрое РФ схемы, дольщики должны будут объединиться в НКО, которая выберет нового подрядчика для достройки их домов.

Читайте также: Обманутых нижегородских дольщиков затягивают в НКО, но они упираются

В частности, такую схему действий Минстрой РФ предлагает нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити» (застройщик — «Квартстрой»).

В настоящее время на рассмотрении АИЖК и Минстроя РФ находится заявление о передаче правительству Нижегородской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности.

После принятия соответствующего решения правительство Нижегородской области должно будет провести торги по продаже этих земельных участков, а вырученные средства направить на достройку домов обманутых дольщиков.

Объединившимся в НКО обманутым дольщикам обещают передать земельный участок и объект незавершенного строительства. Им придется взять на себя функции по выбору нового подрядчика для достройки домов.

Читайте также: «Ипотека — лучший контрацептив»: митинг в Нижнем Новгороде

Предложенный властями вариант достройки не устраивает дольщиков. Они считают, что им предлагают построить жилье за свой счет, создав НКО.

«В Минстрое говорят, что государство поможет, но когда — неизвестно, бюджет на 2018 год расписан, а достанется ли нам что-то в 2019 году — вопрос», — говорят дольщики.

С начала года дольщики «Квартстроя» провели уже несколько митингов в Нижнем Новгороде, требуя от властей реальной помощи при решении их проблемы.