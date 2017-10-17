Великий Новгород, 17 октября, 2017, 21:55 — ИА Регнум. На земляном валу Новгородского кремля образовались оползни. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 октября, в Новгородском государственном музее-заповеднике, повреждения грунта на участке между Златоустовской и Покровской башнями начались с 3 октября.

Пресс-служба Новгородского музея-заповедника Оползни на валу Новгородского кремля

«Ширина оползня составляет около пяти метров, длина по склону вала — до 22 метров. Также заметно образование нескольких трещин в техногенном слое и просадка грунта до одного метра по вертикали», — сообщили в музее.

Визуальное обследование оползня провела комиссия Новгородского музея-заповедника, в состав которой вошли специалисты по реставрации и археологии. Эксперты установили, что причиной повреждений стали обильные дожди, перенасытившие влагой слой грунта, состоящий из строительного мусора и земли.

«Этот грунт образовался на склонах вала в ходе многочисленных ремонтно-реставрационных работ, проводившихся с момента строительства Кремля в конце XV столетия. Под ним погребён глиняный «чехол» вальной конструкции, на поверхности которого и образовался новый оползень. Сама вальная конструкция, на которой покоятся стены и башни Кремля, этими оползневыми процессами не затронута», — отметили в музее.

Последний раз склон вала укреплялся в 1998 году. В ближайшее время музей-заповедник планирует проведение очередных противоаварийных работ: в месте оползня срежут слой почвы, засыплют песком с трамбовкой, сам склон укрепят георешёткой, а поверх уложат рулонный газон.

По словам советника генерального директора Новгородского музея-заповедника Сергея Трояновского, «запас прочности стен и башен Кремля составляет около двух тысяч лет, при условии, что мы не будем внедряться в него современными технократическими методами».

«Главное — действовать в реставрационных рамках, не причиняя дополнительного ущерба. Сейчас важно наблюдать за происходящими деформационными процессами. В этом деле музей сотрудничает с мониторинговыми организациями, которые расставили по Кремлю специальные марки и наблюдают за миграцией грунтовых вод и атмосферными осадками, чтобы в случае необходимости вовремя предупредить о том, что может вызывать настоящую тревогу», — подчеркнул учёный.

В музее напомнили, что оползневые процессы на валу Новгородского кремля известны ещё по описям XVII века: в 1665 году было большое наводнение на участке, где впоследствии, в 1991 году рухнула стена. В XVII веке в конструкцию вала со стороны Волхова были уложены срубные конструкции — «тарасы», которые фактически «держат» современную набережную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повреждения вала Новгородского кремля в результате ливневых дождей наблюдались ещё летом, когда у подножия крепостной стены образовалась трещина длиной около 30 метров, между Воскресенской аркой и Златоустовской башней.