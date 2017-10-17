Багдад, 17 октября, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Вывод курдских отрядов пешмерга из Киркука стал результатом «одностороннего решения», принятого местными курдскими лидерами, заявил президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, 17 октября сообщает Anadolu.

U.S. Army photo by Pvt Военнослужащие Пешмерга

«То, что произошло в Киркуке (вывод отрядов пешмерга) стало результатом односторонних решений, принятых местными политиками курдского региона», — заявил Барзани.

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«Эти решения привели к полному выводу войск пешмерга (из Киркука)», — добавил президент Иракского Курдистана.

Напомним, ранее в Багдаде заявили, что правительственные войска взяли под контроль стратегические нефтяные месторождения в спорной с курдами провинции Киркук.