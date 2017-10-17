Лиссабон, 17 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Число людей, погибших в ходе лесных пожаров в Португалии выросло до 41 человека, сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление представителя официального Лиссабона.

skeeze Лесные пожары

Уточняется, что речь идет о людях, ставших жертвами стихии с 15 октября.

Сутки назад сообщалось о 35 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава МЧС России Владимир Пучков направил правительству Португалии телеграмму, в которой было указано, что Российская Федерация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров в этой стране.

О реакции португальской стороны пока не сообщается.