Москва, 17 октября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Внешэкономбанк и Новгородская область объявили о запуске совместного пилотного проекта по созданию на основе технологии блокчейн системы мониторинга обеспечения лекарственными препаратами жителей региона. Об этом стало известно сегодня, 17 октября, на международном форуме «Открытые технологии» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пилотный этап проекта реализуется на базе Новгородской областной клинической больницы с последующим тиражированием результатов в медицинские учреждения других регионов России. Проект планируется запустить в октябре 2017 года.

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«Вместе с правительством Новгородской области мы создаем принципиально новый продукт, интегрируя три различные технологии: электронный рецепт, подсистему маркировки лекарственных средств и ресурсы платформы Ethereum. В результате мы получаем прозрачный и понятный для всех участников процесса сервис. Больной получает у врача рецепт с QR меткой, информация об этом автоматически попадает в единый реестр, связывая данные больного и назначенный ему препарат, включая данные по конкретной упаковке на основании маркировки товара. Больной получает возможность контролировать, например, наличие препарата на складе, данные о производителе и дате выпуска, а в момент получения препарата — просканировать код препарата, чтобы убедиться в том, что это именно его препарат, подтвердить получение и целостность упаковки. Таким образом, решаются сразу несколько проблем медицинских учреждений, и часто это может спасти чьи-то жизни», — отметил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрана Новгородская областная клиническая больница, так как, по словам авторов проекта, там оказывается полный спектр медицинских услуг, что обеспечивает возможность последующего тиражирования решения для других медучреждений страны. Проект будет запущен в октябре 2017 года, тестирование рабочего прототипа завершится в декабре 2017 года. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года. Разработчиком программного решения выступает компания «Объединенная медицинская корпорация».

«Текущий уровень автоматизации медицинских учреждений в России не является оптимальным, например, участники бизнес-процесса по назначению и выдаче лекарственных препаратов могут вносить несогласованные изменения в систему, что приводит к возможности закупки фальсифицированных лекарств или продуктов с нарушением сроков хранения. Использование технологии блокчейн при мониторинге всей цепочки поставок лекарственных препаратов позволит предотвратить злоупотребления и выявить нелегальный оборот дорогостоящих лекарств, а также сократить случаи смертности по причине приёма некачественных лекарств», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме «Открытые инновации» в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что технологии блокчейна играют особую роль в современном мире и могут кардинально изменить существующие отрасли, в частности юридические операции. Председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что в XXI веке главную роль в техническом прогрессе отводят работе искусственного интеллекта, который сможет заменить многие профессиональные функции, ныне выполняемые людьми.

Отметим, форум «Открытые инновации» считается главным событием года в сфере технологического предпринимательства. Он проводится в Москве с 16 по 18 октября при участии правительства РФ. В первый день работы форума прошло 425 согласованных деловых встреч. Деловой потенциал сделок/инвестиций, которые могут быть заключены по итогам, составляет 11,5 млрд рублей.

В ходе второго дня работы московского международного форума участники пленарных сессий и панельных дискуссий обсудили кейсы цифровизации государственного управления, а также рассмотрели, каким будет спрос государства на технологии в образовании, медицине и промышленности в будущем.

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