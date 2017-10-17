Вашингтон, 17 октября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Система противоракетной обороны США не обеспечивает того уровня защиты, о котором заявил президент страны Дональд Трамп. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического издания War on the Rocks.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Журналисты Анкит Панда и Випин Наранг в своём материале указывают, что ракеты наземной системы ПРО были испытаны 18 раз, из которых только 10 оказались удачными. Исходя из этого, авторы делают вывод, что эффективность американской ПРО составляет всего 56%.

На минувшей неделе Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News о том, что противоракеты США способны сбивать ракеты противника в 97% случаев.

Исходя из приведённых данных, аналитики заключают, что для перехвата одной ракеты с вероятностью в 97% потребуется запуск четырёх американских противоракет.

Как отмечают эксперты, в своём выступлении глава Белого дома имел в виду наземные системы ПРО на маршевом участке полёта — в настоящее время для обеспечения зашиты США используется 36 таких комплексов, расположенных на базах в Калифорнии и на Аляске.

Авторы материала считают, что Соединённым Штатам необходимо повысить число комплексов наземных систем ПРО, так как в случае, если все 36 противоракет будут задействованы в ответ на девять межконтинентальных баллистических ракет КНДР, угроза того, что северокорейские ракеты достигнут США сохраняется с вероятностью 3%.

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