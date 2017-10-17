Москва, 17 октября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой отзыва прокатного удостоверения на фильм режиссера Учителя «Матильда» и признания самого фильма экстремистским материалом. Видеообращение Поклонская опубликовала на своем канале в Youtube 17 октября.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

На видео депутат обращается к генеральному прокурору:

«Уважаемый Юрий Яковлевич, являясь представителем людей в парламенте страны и вашим бывшим подчинённым, от имени десятков тысяч граждан России обращаюсь лично к вам с просьбой внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания самого фильма провокационным экстремистским материалом».

Депутат считает, что поджоги, покушения на взрывы, черные списки, угрозы, стриптиз-шоу и карикатуры, высмеивающие религиозные святыни, митинги и прочие действия вызваны исключительно фильмом «Матильда».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Наталья Поклонская на своей странице в Facebook в очередной раз обратилась к Юрию Чайке с просьбой внести представление в министерство культуры с требованием отзыва прокатной лицензии на фильм Учителя «Матильда». Обращение депутат Госдумы связала с высказыванием патриарха Московского и все Руси Кирилла, расценив его комментарий о фильме, как официальную позицию церкви, отсутствие которой раньше якобы не позволяло прокуратуре запретить этот фильм.

Напомним, Поклонская уже обращалась к генпрокурору с просьбой внести представление, о чем написала 10 октября на своей странице «ВКонтакте».

Таким образом, депутат за неделю три раза обратилась к Юрию Чайке.

Официального ответа пока не последовало.