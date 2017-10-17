Нижний Новгород, 17 октября, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Нижегородским строителям, занимающимся выполнением работ по благоустройству городских территорий, необходимо проявлять больше креативности. Об этом глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил во время визита в Нижний Новгород, где он осмотрел несколько строительных площадок и провел совещание по вопросам развития строительной отрасли.

Андрей Репин ИА REGNUM Центральная пешеходная улица города во время реконструкции

По словам министра, работа в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в Нижегородской области проходит «неплохо».

Андрей Репин ИА REGNUM Студенческий театр

При этом Мень подчеркнул, что в случае выполнения обязательств по своевременной сдаче объектов Нижегородская область в 2018 году сможет претендовать на дополнительное финансирование.

В ходе визита Мень, сопровождающие его врио губернатора Глеб Никитин, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и другие чиновники посетили площадь Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода.

Эта территория стала одним из четырех общественных пространств, за которые нижегородцы отдали наибольшее количество голосов, определяя приоритеты по благоустройству.

Андрей Репин ИА REGNUM Театральная площадь

Работы на площади начались в конце августа. В настоящее время благоустройство выполнено более чем на 50%. Стоимость работ по благоустройству большого и малого скверов на площади Минина и Пожарского по контракту составляет 72,4 млн рублей.

По словам замгубернатора Антона Аверина, в Нижнем Новгороде в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют скверы на площади Минина и Пожарского, площадь Киселева, микрорайон Мещерское озеро, улица Большая Покровская.

В Дзержинске ведутся работы по благоустройству центральной площади и улиц, в Выксе — в дендрарии.

Также идет благоустройство шести парков в Ветлуге, Княгинине, Кстове, Лыскове, Сергаче и Шахунье. Уже завершены работы в центральном сквере со скейт-парком в Первомайске.