СМИ сообщили о гибели нескольких пилотов ОАЭ в Йемене
Сана, 17 октября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В Йемене разбились два пилота Объединённых Арабских Эмиратов, 17 октября сообщает Al Arabiya.
Robert Sullivan
ВВС ОАЭ
По предварительным данным, причиной авиапроисшествия стала техническая неисправность. В министерстве обороны ОАЭ пока не подтвердили информацию о гибели пилотов.
Читайте также: Удар с территории Йемена: Использована ракета на базе советской С-75
Напомним, 13 сентября 2017 года в южной йеменской провинции Абья разбился истребитель арабской коалиции, которая ведёт боевые действия против хуситов с 2015 года. Пилот истребителя погиб.
В воздушной кампании против хуситов также принимают участие самолёты из Саудовской Аравии, Египта, Марокко, Иордании, Судана, Кувейта, Катара и Бахрейна.