Лобня, Московская область, 17 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Московской области в ходе служебной проверки, проведённой в связи со смертью актёра Дмитрия Марьянова, не выявило нарушений в действиях операторов экстренной службы 112, сообщили 17 октября в пресс-службе ведомства.

Машины скорой помощи

«Все вызовы обрабатывались операторами «Системы-112» в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов «Системы-112» не выявлено», — заявили в Минздраве.

Согласно информации ведомства, звонок о вызове скорой помощи актёру поступил в 18:47 оператору из Мытищ, который в 18:49 передал вызов оператору в Лобне, а спустя ещё две минуты заявитель был соединён с диспетчером станции скорой помощи.

В 19:03 на номер 112 поступил второй звонок от заявителя, который отменил вызов скорой помощи и сообщил, что до станции они доедут самостоятельно. Оператор передал данную информацию диспетчеру скорой помощи, которая в 19:05 зафиксировала отказ.

Напомним, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался в Лобне вечером 15 октября. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

По словам друзей Марьянова, актёр потерял сознание на даче, однако медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь. После этого друзья решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако врачи оказались бессильны.

Следственный комитете возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».