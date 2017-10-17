Курган, 17 октября, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Кургане сданы все дома жилого комплекса «Апельсин». Дольщики имеют возможность въехать в свои долгожданные квартиры, заявил первый заместитель губернатора Зауралья Виктор Сухнев на совещании в областном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В эксплуатацию введены дома номер 2а, 2б, 2в, а также строение 1. Теперь в течение недели владельцам жилья предстоит заключить договоры со своей управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. Это позволит дать им электричество, воду и отопление.

При этом он отметил, что сейчас работы будут сосредоточены на коллекторе №15.Уже к концу года его планируется ввести в эксплуатацию.

Отметим, три десятиэтажных дома и девятиэтажка были построены уже давно. Проблемой, из-за которой их не принимали, являлись проблемы с канализационным коллектором. С декабря 2015 года дольщики требовали, чтобы проблему уже решили. За их плечами не только обращения в органы власти, но и уличные акции протеста.

Один из последних митингов был назначен на сентябрь. Но дольщики его отменили. Этому способствовала их встреча с руководством компании «Водный союз».

Между тем в самой компании отмечают, что разрешения на подачу воды в новые дома не дают, пишет издание Znak.com.

Причина как раз в том самом коллекторе, о намерении модернизировать который до конца года заявил Виктор Сухнев. Пока в «Водном союзе» не знают, кто будет этим заниматься и где найти необходимые 30 млн рублей.

В данный момент коллектор просто не рассчитан на снабжение водой возросшего количества домов. Хорошо, если планы осуществятся и коллектор модернизируют уже в ближайшее время. В противном случае зимой жильцов ждут серьёзные проблемы с подачей воды.