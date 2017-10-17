Анкара, 17 октября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В Турции в результате обвала на нелегальной угольной шахте погибли шесть горняков, ещё один человек получил ранения, заявили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), 17 октября сообщает агентство Reuters.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Поисково-спасательная операция в провинции Ширнак продолжается. Под завалами может находиться ещё один рабочий, заявили в AFAD.

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В министерстве энергетики Турции заявили, что угольная шахта является нелегальной, поскольку она не располагает лицензией на добычу полезных ископаемых.

«Деятельность горнодобывающего предприятия в Ширнаке, где произошла авария, была приостановлена главным управлением горных дел в 2013 году», — заявили в министерстве энергетики.

Напомним, в мае 2014 года на турецкой шахте в провинции Маниса произошла одна из самых крупных в мире катастроф. В результате взрыва погиб 301 человек. Трагедия случилась в 250 километрах к югу от Стамбула.