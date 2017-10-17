Киев, 17 октября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В Киеве участники акций протеста у здания Верховной рады закидали сырыми яйцами члена фракции «Блок Петра Порошенко» депутата Алексея Гончаренко. Видео этой политической дискуссии на своей странице в Facebook опубликовал 17 октября один из митинговавших.

Agnali Разбитое яйцо

Очевидцы встречи народного избранника с электоратом сообщают, что Гончаренко сначала наградили обидными и не очень цензурными прозвищами, а затем разбили об него несколько яиц. Позднее депутат рады Алексей Гончаренко сообщил представителям телеканала «112 Украина», что предпочел бы вместо яиц черную икру.

Ранее украинские СМИ распространили призыв президента Украины Петра Порошенко обеспечить мирный характер митингов, однако полицейские уже сообщили о столкновениях протестующих с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве проходит митинг с участием порядка шести тысяч человек с требованием различных реформ, организованный целым рядом политических движений Украины, среди которых Михаил Саакашвили и «Движение новых сил», «Батькивщина», «Свобода» и прочие.