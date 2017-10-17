Москва, 17 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Промежуточные итоги работы проекта позволяют утверждать, что все намеченные работы будут завершены до конца 2017 года, считает координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Васильев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев

«На сегодняшний день на 51% территорий работы завершены, до конца года все окончательно будет сделано. В ближайшее время в регионах мы проведем акцию «Наше дерево», в рамках которой будет высажено более трех тысяч деревьев», — заявил Александр Васильев на селекторном совещании, посвященном ходу реализации проекта.

По словам координатора партийного проекта, работа находится на финишной прямой, и на данном этапе задача партии — усилить общественный контроль реализации проекта.

«В общественные приемные партии поступают обращения граждан, указывающие на недостатки в выполненных работах. Все без исключения жалобы проверяются нашими региональными координаторами. Мы активно привлекаем жителей с целью обеспечения общественного контроля хода и качества выполняемых работ. Прошло уже более 10 тысяч встреч партактива с гражданами, в ходе которых люди могли выразить свое мнение относительно благоустройства дворов и общественных пространств. Главное — обеспечить общественный контроль за выделенными деньгами и включить граждан в эту работу», — заявил Александр Васильев.

В свою очередь, директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко отметила, что ведомство в еженедельном режиме общается с регионами, обобщает полученную информацию. Она подчеркнула, что в последнее время в некоторых регионах наблюдается ситуация, когда там, где состоялись торги и не были заключены контракты, начинается попытка ухода с объекта и перераспределения средств.

«Мы жестко пресекаем такие попытки. Обязательства должны быть выполнены и перераспределение средств мы не подтверждаем. Мы просим субъекты также активизировать работу в информационном пространстве и сообщать о результатах реализации проекта. Ввод в эксплуатацию всех общественных территорий должен быть событием для муниципалитетов», — заключила Оксана Демченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах.

Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. В этом году партпроект совместно с партийным проектом «Школа грамотного потребителя» провел всероссийскую акции «День соседей», в рамках которой около 150 тыс. человек приняли участие в обсуждении программ по благоустройству территорий.

При этом партийный проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.