Киев, 17 октября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Киеве в правительственном квартале начались столкновения участников акций протеста с сотрудниками полиции, сообщает 17 октября пресс-служба МВД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По данным правоохранителей, пострадали не менее трех человек, среди которых один сотрудник правоохранительных органов.

Уточняется, что митингующие попытались установить у здания Верховной рады палатки, но полиция этому воспрепятствовала. В ответ митингующие пытались отобрать у полицейских щиты и разломать рамки металлоискателей, а также повредили несколько секций ограждения.

О задержанных нарушителях порядка пока не сообщается.

Сообщается, что основная часть протестующих двигается в направлении администрации украинского президента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению МВД Украины в акциях протеста в Киеве 17 октября участвуют около шести тыс. человек. Митинги организованы целым рядом политических партий и общественных объединений.

Среди требований митингующих — создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и изменения в сфере избирательных прав граждан страны.