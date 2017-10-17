В Киеве отмечены столкновения с полицией. Есть пострадавшие
Киев, 17 октября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Киеве в правительственном квартале начались столкновения участников акций протеста с сотрудниками полиции, сообщает 17 октября пресс-служба МВД Украины.
По данным правоохранителей, пострадали не менее трех человек, среди которых один сотрудник правоохранительных органов.
Уточняется, что митингующие попытались установить у здания Верховной рады палатки, но полиция этому воспрепятствовала. В ответ митингующие пытались отобрать у полицейских щиты и разломать рамки металлоискателей, а также повредили несколько секций ограждения.
О задержанных нарушителях порядка пока не сообщается.
Сообщается, что основная часть протестующих двигается в направлении администрации украинского президента.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению МВД Украины в акциях протеста в Киеве 17 октября участвуют около шести тыс. человек. Митинги организованы целым рядом политических партий и общественных объединений.
Среди требований митингующих — создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и изменения в сфере избирательных прав граждан страны.