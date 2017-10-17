Санкт-Петербург, 17 октября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО будет создан инновационный комплекс, который объединит научные центры, лаборатории и производства. Об этом во вторник, 17 октября, на форуме «Открытые инновации» в Сколково сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже подписал соответствующее распоряжение правительства.

Itmo.ru Кампус ИТМО в Южном (проект)

Инновационный комплекс «ИТМО Хайпарк» расположится на южной границе Петербурга, на территории будущего города-спутника Южный, в непосредственной близости от аэропорта «Пулково» и пригородов (Царское Село, Петергоф).

Строительство Южного должно начаться в следующем году и продлиться 15 лет. За это время в Южном планируется построить 4,3 млн кв. метров жилья для 134 тысяч человек и 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, а также создать 60 тыс. рабочих мест. Общая стоимость проекта — 219 млрд рублей.

Как предполагается, ИТМО переведет на новую площадку магистрантов и аспирантов (около 3600 человек), также в новом кампусе расположатся научные и производственные подразделения (около 3000 сотрудников). Студенты бакалавриата продолжат учиться в зданиях ИТМО в центре Петербурга, продавать эти здания университет не планирует. Логика этих планов состоит в том, что студентам лучше учиться в центре Петербурга, а магистрантам и аспирантам, которые совмещают учебу, исследования и работу — в общем рабочем пространстве и на некотором удалении.

Предполагается, что на территории Южного будут проводить занятия и исследования, создавать перспективные разработки и испытывать новые технологии. Площадь комплекса составит 100 га. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 41 млрд рублей (53% из федерального бюджета, 12% — из городского, 35% — средства инвесторов, в том числе «Старт Девелопмент», управляющей компании города-спутника Южный). Сроки реализации проекта не указываются.

Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил, что новый комплекс станет, по сути, петербургским аналогом «Сколково» с тем же кластерным принципом:

«Во многих зарубежных инжиниринговых и IT-компаниях — в той же самой Кремниевой долине — немало наших соотечественников. Наша задача — чтобы молодые таланты реализовали свой потенциал здесь. Для решения именно таких задач мы придумали «Сколково». И таких центров с концентрированным IQ должно быть как можно больше».

Премьер отметил, что в ближайшем будущем данные и информация станут «новой нефтью», спрос на специалистов в этих отраслях (анализ данных, математическое моделирование, финансовые технологии, кибербезопасность и т.д.) будет расти, а государство должно сделать всё возможное, чтобы такие проекты развивались в России.

Ректор ИТМО Владимир Васильев тоже подчеркивает важность кластерного принципа работы: «Мы ставим перед собой амбициозные задачи — создание университета высоких технологий. Современному обществу нужны не отдельные чемпионы, а целое поколение молодых талантов, которые мыслят в парадигме цифровой экономики».

Участие в проекте средств федерального и городского бюджета объясняется образовательными и технологическими задачами. А вот почему в роли соинвестора проекта выступит управляющая компания «Южного» (свой вклад они внесут землёй, на которой расположится кампус), для наблюдателей вопрос открытый. Некоторые эксперты не исключают, что таким образом в «Старт Девелопмент» хотят получить гарантию того, что долгий проект, вызывавший ряд нареканий с точки зрения транспортной доступности и влияния на экологию, всё-таки будет реализован.

Есть и другие оценки. Начальник аналитического отдела ИК «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский полагает, что инвестиции удастся окупить:

«Компания вложит свою часть инвестиций, но, весьма вероятно, будет управлять всем этим большим проектом, который реализуют за государственный счет. К тому же предполагается, что в этом кампусе будут работать высокооплачиваемые специалисты, которым будет удобно покупать себе жилье в том же городе-спутнике и там же тратить свои деньги».

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Отметим, что в сентябре стало известно о том, что в Петербурге на площадке завода «Ленполиграфмаш» может появиться филиал «Сколково». Там уже есть необходимая инфраструктура. Расходы на организацию филиала берет на себя «Сколково», местные власти оказывают организационную поддержку. В Смольном отмечают, что резидентами «Сколково» являются почти 200 петербургских компаний, а у многих других тоже есть интерес к инструментам фонда, но нет возможности для переезда под Москву.

Добавим, что петербургский университет ИТМО занимает ведущие позиции в стране и мире в сфере обучения информационным технологиям.