Москва, 17 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Важнейший для России закон об Арктической зоне может быть утвержден в рамках весенней сессии федерального парламента в 2018 году. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил Анатолий Широков, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

(сс) И. Буравин Белый медведь на Земле Франца-Иосифа

«Закон предлагает создать в Арктическом регионе восемь опорных зон от Мурманска до Чукотки. Его реализация позволит прекратить отток населения из арктических территорий, а также привлечь новые кадры. Гражданские будут создавать в регионе инфраструктуру, рабочие места, а военные — охранять Северный морской путь и «прикрывать» ПВО. Я полагаю, что до лета закон будет принят», — заявил сенатор в ходе ток-шоу Молодежного парламента при Госдуме «33 вопроса политику», сообщает «Парламентская газета».

Арктическая территория России обладает огромным ресурсным потенциалом, поэтому развитие ее инфраструктуры становится для страны первоочередной задачей. Рассредоточенные населенные пункты в Заполярье практически не имеют связи с развитыми регионами страны, требуя пересмотра стратегии государства. Пока в регионах фиксируется постоянная убыль населения за счет миграции, большие вопросы вызывает система здравоохранения.

«Сейчас многие субъекты имеют долги, заметна разница в экономическом развитии регионов, диспропорция в бюджетной обеспеченности, — добавил Анатолий Широков. — Нам необходимы изменения региональной политики».

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Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, подготовка закона «Об Арктической зоне РФ» длится уже более четырех лет, за это время отработано пять вариантов закона. Всего в российском законодательстве существует около 500 нормативно-правовых актов, так или иначе регулирующих существование Арктической зоны РФ. Большая их часть принята больше 20 лет назад, и отсутствие системности вредит прогрессу российской Арктики.

Для экспертной оценки готовящегося законопроекта был создан отдельный совещательный орган при Госдуме РФ — экспертный совет по вопросам Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока.

По мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой («Справедливая Россия»), председателя совета, нижняя палата парламента при принятии закона должна обеспечить решение региональных и отраслевых проблем и наладить процессы взаимодействия федеральных и местных властей в российской Арктике.