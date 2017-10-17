Кишинёв, 17 октября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что в случае отказа президента Игоря Додона назначить дважды предложенного премьер-министром кандидата на должность министра или подписать принятый парламентом закон это сможет сделать спикер парламента или премьер-министр. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение КС вынес, рассмотрев жалобу правительства насчет отказа Додона назначить министра обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По решению суда, отказ президента выполнить свои конституционные обязанности означает неспособность их исполнения и влечет назначение временно исполняющего обязанности для выполнения этой функции.

Додон назвал это узурпацией власти.

Ранее, напомним, Додон несколько раз вступал в конфликт с правительством и парламентом, отказываясь подписывать принимаемые парламентом законы и назначать предлагаемых премьером министров.

Он также пообещал президенту России Владимиру Путину не допустить вступления в силу решений парламента о запрете «российской пропаганды», переименования праздника 9 мая и т.д.