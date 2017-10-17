Петрозаводск, 17 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В ночь на вторник, 17 октября, неизвестные преступники ограбили церковь во имя Сретения Господня (Сретенский храм) в Петрозаводске. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма отец Леонид Леонтюк, следы преступления в 07:30 обнаружил церковный сторож: по его словам, злоумышленники проникли в здание через алтарную часть, когда он спал.

Srhram.nethouse.ru Сретенский храм в Петрозаводске

Воры похитили множество золотых украшений, крестиков, которые прихожане по традиции оставляют у иконы Казанской Божьей Матери.

«Сейчас работают следователи на месте. Они говорят, что отпечатков пальцев нет, потому что неизвестные «работали» в перчатках. Пробовали они унести и икону, но она находится в сейфе, унести не получилось. Но бронированное стекло они разбили. Пока другой конкретики нет», — заявил отец Леонид Леонтюк.

В МВД Карелии от комментариев отказались, заметив только, что на месте преступления работает оперативно-следственная группа. «Мы ребятам не мешаем», — пояснили в пресс-службе министерства.

Отметим, что Рождество в Сретенском храме в 2009 году встречал Владимир Путин — в то время премьер-министр РФ.

Церковь во имя Сретения Господня была построена в 1781 году на средства петербургского купца И. Я. Кононова на месте упраздненного в 1764 г. мужского монастыря. В 1906 году в помещении храма произошёл крупный пожар. В 1913 храм был восстановлен по проекту архитектора Олонецкой епархии И. Марушева. Закрыт в 1931 году. Восстановлен по проекту архитектора Н. В. Куспака, инженера Ф. В. Ефремова и заново освящен в 2003 году.