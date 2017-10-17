Санкт-Петербург, 17 октября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. От негативного воздействия человеческой деятельности Ладожское и Онежское озеро может спасти только отдельный законопроект об их охране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 октября, заявили сотрудники Российской академии наук (РАН) в ходе пресс-конференции в Петербурге, посвященной социально-экологическим проблемам и охране водоемов.

Айтен Юран Ладога. Полыхающий закат

Ладожское и Онежское озеро — крупнейшие пресноводные водоемы Европы, которые имеют стратегическое значение для России.

«Объемы Ладожского озера — водоема-лидера в Европе и на Северо-Западе России — достигают 850 тысяч кубометров воды, — привел цифры директор Института озероведения Российской академии наук Шамиль Поздняков. — Если каждому жителю Земли ежедневно давать четыре литра ладожской воды, то ее хватит на 75 лет. Вот какими богатствами обладает Россия в период острейшего дефицита пресной воды на планете».

За последние 60 лет водные запасы Ладожского и Онежского озера претерпели кардинальные негативные изменения. Антропогенная нагрузка, оказываемая на водоемы в советское время, изменила качество воды. В Ладоге и Онеге фиксировались превышения предельного содержания токсичных веществ, загрязнение тяжелыми металлами, которые накапливались во всех живых организмах, вода начала цвести.

После перестройки многие предприятия закрылись, однако озера до сих пор страдают от сбросов промышленных и сельскохозяйственных сточных вод, которые влияют и на состояние соседних населенных пунктов. К примеру, загрязняющие вещества из Ладожского озера через Неву поступают к водозаборам Петербурга и далее — в водопроводные краны и организмы местных жителей.

«Петербург больше всех субъектов заинтересован в решении ладожской проблемы, — считает Шамиль Поздняков. — Ладожскому озеру, равно как и Онежскому, необходимо полноценное обеспечение природоохранной деятельности, в том числе расширение водоохранных зон, которые сейчас составляют всего 2 км».

Ученые настаивают на создании отдельной правовой базы и целевой программе мер по восстановлению биологического потенциала и качества водных ресурсов Ладожского и Онежского озер.

Напомним, в 2016 году проект закона «Об охране Ладожского и Онежского озер» внесло в Госдуму Законодательное собрание Республики Карелия. Авторы проекта считают, что для таких крупных водоемов необходимо отдельное правовое регулирование, какое уже существует в отношении озера Байкал.

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Однако на заседании Государственной думы 27 января 2017 года законопроект был без обсуждения отклонен. Согласно рекомендательной записке комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в России «в настоящее время имеется множество действенных механизмов обеспечения рационального использования и охраны водных объектов России, в том числе уникальных реликтовых озер». Убедить законодателей в необходимости еще одного документа у авторов проекта не получилось.

Однако несовершенства водоохранного законодательства и, в частности, Водного кодекса не позволяют полноценно охранять озера, считает главный научный сотрудник отдела комплексных научных исследований Карельского научного центра РАН Николай Филатов.

«К примеру, в прошлой редакции кодекса изменилось положение водоохранных зон, которое теперь можно менять, что, в свою очередь, повлекло за собой застройку этих территорий, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Филатов. — Институт озероведения РАН проводил съемки на территории Ладожского озера и с их помощью обнаружил около полутора тысяч незарегистрированных объектов в охранной зоне. В Водном кодексе много таких ошибок, которые трудно исправить, как и в любом законе. Поэтому для Ладоги и Онеги необходимо разработать отдельную правовую базу, которая даст ее исполнителям научные обоснования и руководства».

В то же время российская практика показывает, что принятие закона об охране природных объектов, решая одни проблемы, создает другие. О негативных сторонах Федерального закона «Об охране озера Байкал», принятого в 1999 году, рассказал директор иркутского Лимнологического института Сибирского округа РАН Андрей Федотов.

«Выполнением закона об охране озера Байкал озабочен весь регион, однако достичь этого невозможно. К примеру, у нас имеется точный перечень веществ, которые нельзя сливать в озеро, но необходимых показателей по сбросам не может достичь ни одно предприятие, — рассказал Андрей Федотов. — Закон об Онеге и Ладоге действительно сможет оградить влияние человека на водоемы. Но сможет ли человек выполнять все эти предписания — большой вопрос. На современном этапе развития общества и технологий я бы предостерег Северо-Запад от создания таких законов».