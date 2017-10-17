Симферополь, 17 октября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Цены на бензин в Крыму не соответствуют качеству топлива, потому что местные нефтетрейдеры совсем потеряли чувство меры. Об этом 17 октября на совещании по тарифному регулированию в Ялте заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Если сравнить, то получается, что в Крыму в принципе самые высокие цены на бензин. Я уже не говорю о том, что его качество тоже оставляет желать лучшего. Потеряли чувство меры, которое восстанавливается методами антимонопольного воздействия», — отметил глава ФАС.

По его словам, если ФАС выявит нарушение ценовых правил, то на нарушителей наложат штраф от 1 до 15% от годового оборота.

Позже глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что власти республики и специалисты ФАС определились в плане работы по части контроля цен на нефтепродукты.

«Совместными усилиями мы приведём в чувство поставщиков топлива. Предупреждаю крымских нефтетрейдеров: уже с понедельника рабочие группы выйдут на проверки всех компаний без исключения. В случае выявления нарушений будут приняты жёсткие меры. Использовать монопольное положение никому не дадим — это принципиальная позиция», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что активная работа по регулировке цен будет вестись по всем направлениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в правительстве РК заявили, что более 40% проб бензина в Крыму показали несоответствие стандартам качества.

«Были проведены экспертизы, результаты которых показали, что больше чем в 40% случаев качество бензина не соответствует ГОСТам и стандартам. Сейчас разрабатываются системные планы, завтра вице-премьер Владимир Серов расскажет о грядущих изменениях», — отмечал Сергей Аксёнов, проанонсировав проведение дополнительного контроля топлива ещё и на паромной переправе.

Также отметим, что в начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор.