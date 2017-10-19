Кемерово, 19 октября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Российские ученые разработали новую операционную методику лечения ишемии без использования собственных сосудов человека. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фонд поддержки молодых ученых запустил кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке planeta.ru для финансирования дальнейших исследований, тестирования и опытов. Сбор завершится 29 октября, однако уже собрал заявленную сумму в 156 000 рублей.

(сс)Unknown Сердце

Проблему замены поврежденных сосудов малого диаметра без привлечения других сосудов пациента разработчики из Кузбасса смогли решить, создав уникальный полимер — «биодеградируемый графт».

Этот материал состоит из природных естественных полимеров, которые синтезируются бактериями. Полимер подвергается разложению, когда попадает в организм человека. По сути, из него создается каркас, который в своем составе имеет биологически активные факторы, привлекающие клетки — предшественницы нормальных клеток крови.

Эти клетки на основании специфической архитектуры каркаса формируют кровеносный сосуд, который будет аналогичен сосудам человека, но без атеросклеротического поражения. Как только сосуд вновь будет создан, каркас подвергнется полному разложению.

Директор Фонда поддержки молодых ученых Евгений Григорьев рассказал ИА REGNUM, на какой стадии сейчас находится проект и какие испытания разработчики проведут в ближайшем будущем.

«Проект по созданию сосудистых графтов переходит на новую стадию: на данный момент предполагается вживление специальным образом модифицированных протезов крупным животным (овцам). Эта экспериментальная модель имеет самые сложные условия кровообращения с наибольшей частотой тромбозов (формирование сгустков тромбов в области вшивания сосудистых протезов). И если графты пройдут испытание в ходе их экспериментального вшивания овцам, то это максимально надежно подтвердит и гарантирует жизнеспособность сосудистых протезов и на человеке при соответствующих клинических испытаниях.

На овцах же предстоит доказать основную идею проекта — на биологическом «аналоге» человека на основе протеза должна произойти «сборка» сосуда, идентичного нативному сосуду животного. Кроме того, предполагается испытание протезов на токсичность и биосовместимость (совместимость с клетками человека).

Окончательным итогом подобной серии испытаний будет доказательство доклинической эффективности и безопасности, что позволит вплотную перейти к первым клиническим испытаниям».

Испытания на животных предполагается завершить в течение 2018 года. Далее начнутся доклинические испытания. Завершение всего цикла планируется к 2019 году.