Москва, 17 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) следует модифицировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе в ответ на вопрос первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова («Единая Россия») в ходе предварительного обсуждения проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы в Госдуме.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

«Может быть, целесообразно модифицировать эту льготу с тем, чтобы учитывать в первую очередь потребности людей с небольшим доходом и ту корзину потребительских товаров, которую они покупают», — заявил Силуанов.

Как пояснил министру депутат Плотников, такие продукты, как груши и яблоки, с 2004 года входят в деликатесную группу товаров наравне с красной и черной икрой, НДС по ним составляет 18%. При этом на некоторые товары первой необходимости, в которые, по словам Плотникова, могли бы войти и яблоки, сегодня установлена льготная ставка в 10%.

Между тем, отметил Силуанов, яблоки — не продукт первой необходимости.

«10% — льгота по НДС по таким ключевым важным продуктам, которые потребляют в первую очередь граждане с небольшим достатком — молоко, хлеб. Мы видим что потребление более дорогих продуктов уже связано с более высокими доходами, которые имеют более высоко оплачиваемые граждане. Яблоки, груши — это важные продукты, но не продукты первой необходимости, как молоко и хлеб», — сказал министр.

По его словам, Минфин не планирует пересматривать свою позицию и расширять список продуктов, на которые может распространяться льготная ставка НДС.

«Мы считаем, что не стоит принимать решение о расширении этого льготного списка, наоборот, на наш взгляд, целесообразно посмотреть относительно того, как используется эта льгота сегодня», — отметил Силуанов.