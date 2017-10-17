Москва, 17 октября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Власти Венгрии надеются, что верховная рада Украины перенесет вступление в силу нового закона об образовании, заявил 17 октября глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Он выразил надежду на то, что рада прислушается к голосу разума, так как принятие закона приводит к внутренним и внешним конфликтам на Украине.

«Уверен, что Украина нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно среди соседей», — добавил Кевер.

На самой встречи с Матвиенко глава госсовета Венгрии сказал, что в случае вступления закона в силу Украина потеряет в лице Венгрии надежного партнера.

Кевер считает, что закон не побудит людей к изучению украинского языка.

По его мнению, на территории Украины с русскоязычным населением на закон можно вообще не обращать внимания.

Напомним, в резолюции ПАСЕ, принятой 12 октября, говорится о «глубокой озабоченности украинским законом об образовании» и о несоблюдении баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

Эксперт по Украине Александр Зубченко прокомментировал ИА REGNUM итоги саммита ПАСЕ по Украине и сказал, что Киев в лице верховного главнокомандующего «показательно выпороли», в том числе за закон об образовании. Аналитик добавил, что Киев будет ждать заключения Венецианской комиссии по закону, которое может поддержать резолюцию ПАСЕ.