Севастополь, 17 октября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя 17 октября во втором чтении приняли закон, позволяющий полностью или частично списать долги, а также реструктуризировать задолженности жителям города, имевшим кредитные договоры в финансовых учреждениях Украины. Полномочиями принимать решения наделена автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

Закон регулирует как принятие решение фондом, так и правила подачи документов от заявителей.

Согласно документу, решение о списании долга принимается фондом в случае, если по состоянию на 18 марта 2014 года задолженность не превышает пяти миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Кроме этого, не зависимо от суммы задолженности, заемщику спишут долг, если он является неработающим пенсионером, опекуном или имеет на иждивении несовершеннолетних детей, воспитывая их без другого родителя.

Представляя законопроект, депутат Вячеслав Аксенов сообщил, что документ подготовлен в порядке реализации соответствующего федерального закона, который «определяет возможность списания долгов севастопольцев и крымчан, зависших в украинских банках».

«Наша задача заключалась в том, чтобы детализировать основания, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы списывать такие долги либо проводить их реструктуризацию», — сказал Аксенов.

По его словам, «закон даст возможность добросовестным заемщикам, которые не имеют возможности снять обременение с заложенного имущества — квартир и так далее…, решить свои вопросы».

Они могут либо списать задолженность либо рассчитаться с «Фондом защиты вкладчиков» по упрощенной процедуре.