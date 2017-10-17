Киев, 17 октября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Договориться о предоставлении транша Украине Киев и Международный валютный фонд (МВФ) могут в ближайшие дни, заявили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), сообщает 17 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Согласно сообщению, МВФ позитивно оценивает действия НБУ по поддержке макрофинансовой стабильности на Украине, а значит в ближайшее время вопрос о предоставлении очередного транша Украине может быть решен положительно.

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По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, Киев может добиться высокого экономического роста только при поддержке МВФ.

«Программа с МВФ — это путь реформ, без которых невозможен устойчивый и высокий экономический рост», — сказал Смолий.

Он отметил, что Украина должна продолжать выполнять требования МВФ для того, чтобы получать международную финансовую помощь.

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Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев и МВФ еще не договорились о предоставлении очередного транша, однако «переговоры продолжаются».