Чита, 17 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Власти в Забайкальском крае продолжают изыскивать резервы для сокращения бюджетного дефицита: они пытаются сокращать расходы на госаппарат и увеличить налоговое бремя на малый бизнес.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание исполнительных органов государственной власти губернатор Забайкальского края Наталья Жданова предложила изменить порядок и условия командирования государственных гражданских служащих, сообщил сегодня официальный сайт правительства.

Как следует из пояснений, служебные командировки госслужащих за пределы региона будут осуществляться только с письменного согласия губернатора и после получения разрешительной визы заместителя председателя краевого правительства, осуществляющего контроль и координацию деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти.

При этом письмо о согласовании служебной командировки направляется губернатору как минимум за четыре рабочих дня до поездки. В исключительных случаях данный срок может быть уменьшен. Включение гражданского служащего в состав официальной делегации для выезда в зарубежную командировку осуществляется только по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это не первая попытка краевых властей оптимизировать расходы на госуправление. Например, на днях в региональное законодательное собрание внесен законопроект, в соответствии с которым размер ежеквартального денежного поощрения членам правительства и заместителю губернатора может быть уменьшен распоряжением самого губернатора в зависимости от результатов деятельности этих чиновников.

Читайте также: Популизм по-читински. Доходы чиновников будут зависеть от губернатора

Кроме того, год назад региональный минфин обещал, что благодаря предпринятым новым на тот момент губернатором Ждановой мерам по оптимизации денежного содержания госслужащих будет сэкономлено за год 51,4 млн рублей, а в среднем содержание чиновников сократится на 25%.

Эксперты при этом отмечают, что пока об эффективности этих мер говорить рано — слишком мало времени прошло с анонсированных изменений.

«Об эффективности можно будет говорить, когда, например, через год будет обнародована статистика — кого, когда и за что лишали премии и насколько после этого в курируемой чиновником отрасли стало хорошо», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

По данным статистики, в 2016 году в Забайкалье насчитывался 1901 чиновник регионального уровня, 4303 «федерала» и 3159 муниципальных чиновников. При этом среднемесячная зарплата служащих составляла 48 165, 47 738 и 31 370 рублей соответственно. На предприятиях региона при этом в среднем зарабатывали в прошлом году 35 362 рубля. Таким образом, в среднем чиновник правительства Забайкалья зарабатывает на 34,9% больше, чем работник местных предприятий.

Читайте также: В канун президентских выборов в Чите «обдирают» бизнесменов

Следует также добавить, что в Забайкальском крае «кошмарят» не только чиновников, но и бизнес. Большой резонанс в регионе вызвало в крае принятое еще несколько лет назад властями Читы решение о повышении до максимальных 2% от кадастровой стоимости ставки налога на имущество физлиц. Под действие этого нововведения попали и индивидуальные предприниматели, которые, получив в этом году уведомления о налоговых платежах, пришли в ужас: в ряде случаев сумма налога увеличилась в несколько раз, достигнув значений в сотни тысяч и даже несколько миллионов рублей. Эксперты предполагают, что причиной «жадности» депутатов, установивших в свое время максимально возможную ставку по налогу, является хронический дефицит бюджета и нищета региона.