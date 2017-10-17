Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. На одной из улиц Сочи появилась новая скульптура к чемпионату мира по футболу. Однако, как оказалось, установили её незаконно. Речь идёт о скульптуре трёхголового пса, который охраняет футбольный мяч, которая теперь красуется на улице Пластуновской.

Фото из канала t.me/sochinow Незаконно установленная в Сочи скульптура

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По задумке авторов — художников Владимира и Виктории Кириленко — Цербер, который в древнегреческой мифологии стоял на страже ворот из царства мертвых, станет оберегом мундиаля. В высоту фигура достигает двух метров, а весит она более одной тонны, передаёт «Макс Портал».

Пользователи соцсети уже сострили насчёт пса, который охранял ворота в ад: «Российский футбол и ад — понятия, недалекие друг от друга».

Появилась фигура на территории, которую арендует коммерческое предприятие. Но, как заверили в мэрии города, её установку местная администрация не согласовывала. Хотя по действующим на курорте правилам согласие департамента архитектуры и градостроительства должно было получено в обязательном порядке.

Власти Сочи назвали установку Цербера «самоуправством и выражением личного мнения художников» и посоветовали арендаторам участка самим убрать скульптуру.

В настоящее время протокол об административном правонарушении уже готовится. Нарушителям за самовольную установку объекта архитектуры в общественном месте грозит штраф до 15 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в олимпийской столице уже есть скульптура, которая должна принести удачу российским футболистам в период проведения мирового первенства в России. Это двухметровая золотая обезьяна с мячом. Авторами также являются художники Виктория и Владимир Кириленко. В Сочи скульптура была установлена в январе 2016 года.