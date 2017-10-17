Киев, 17 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Участники митинга у стен Верховной рады в Киеве могут попытаться взять здание штурмом, применив для этого взрывпакеты. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По словам Шкиряка, правоохранители располагают информацией о намерениях протестующих «осуществить попытку штурма Верховной рады с использованием взрывных пакетов». Манифестантов советник министра охарактеризовал как «вечно обиженный и нервный «хор венских мальчиков» во главе с «дирижёром» Гришиным», то есть народным депутатом Семеном Семенченко.

Шкиряк добавил, что митингующие, заготовившие взрывчатку, рассчитывают на так называемый эффект толпы, однако правоохранители готовы к любому развитию событий и не допустят провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября у здания украинского парламента проходит митинг, на который собралось несколько тысяч человек. Манифестанты требуют создания антикоррупционного суда, проведения избирательной реформы и ограничения депутатской неприкосновенности.

Перед собравшимися выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он заявил, что если власти Украины до конца дня не выполнят требования демонстрантов, организаторы акции перейдут к «новому плану действий».

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