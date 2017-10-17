Ярославль, 17 октября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. На заседании рабочей группы комитета Ярославской областной думы по аграрной политике, экологии и природопользованию депутаты, представители регионального правительства, мэрии, администрации Ярославского района и общественники обсудили создание вокруг Ярославля лесопаркового «зеленого пояса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Пока на полноценный зеленый пояс Ярославлю не хватает деревьев

С такой инициативой выступили представители Общественной палаты Ярославской области. Ранее, 29 сентября, проект был рассмотрен и одобрен в ходе общественных слушаний в правительстве области, где представители департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля предложили включить в единый лесопарковый зеленый пояс площади, которые примыкают к границам города и соединяются с природными территориями Ярославского муниципального района. Среди них памятник природы — долина реки Ить, а также площадки в районе улиц Брикетной, Клубной, Маяковского, Университетской и проспекта Машиностроителей.

Задача «зеленого пояса» — нивелировать воздействие вредных производств и обеспечить единые правила использования зеленых зон на территории Ярославля.

Сегодня на заседании комитета в областной думе основная дискуссия развернулась вокруг площадей, необходимых для включения в «зеленый пояс». По словам ярославского архитектора Аркадия Бобовича, существует ГОСТ, по которому на одного жителя города должно приходиться 70 кв. м. зеленой территории. Соответственно, на 600 тысяч ярославцев необходимо 4200 га зеленых насаждений. В настоящее время признать такую площадь «зеленым поясом» Ярославля не представляется возможным. Многие территории, прилегающие к границе областного центра, не размежеваны. На это нужно время и бюджетные средства. Первый заместитель директора департамента строительства Виктор Жучков предложил действовать поэтапно. Включить в «зеленый пояс» Ярославля Яковлевский бор, документы по которому полностью готовы, а дальше уже работать по совместно разработанной дорожной карте.

По словам председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Алексея Окладникова, сроки для принятия решения областной думой очень сжатые.

В течение 40 дней необходимо принять постановление Ярославской областной думы по созданию «зеленого пояса» вокруг Ярославля и определить его площадь, после чего правительство области в течение 180 дней должно утвердить границы «зеленого пояса».

Обсуждение инициативы Общественной палаты состоится на очередном заседании профильного комитета думы.