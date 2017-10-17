Москва, 17 октября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Если бы существовал глобальный искусственный интеллект, то в целях порабощения человечества, он первым делом создал быбиткойн для наращивания вычислительных мощностей, пошутил 17 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Москве.

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Орешкин сказал, что в настоящее время наблюдается постоянный рост вычислительных мощностей, создаются майнинг — фермы, и глобальный искусственный интеллект мог бы использовать эти вычисления для своей тренировки и развития.

«Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности — первый шаг к захвату мира», — пошутил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на международном форуме «Открытые инновации», заявил, что криптовалюты и другие инициативы на базе блокчейна могут создать серьезные риски.

«Мы не будем строить цифровой колхоз», — добавил Медведев.