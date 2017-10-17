Джакарта, 17 октября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Более 50 тыс. просмотров набрало видео с поздравлением с юбилеем 50-летней жительницы Индонезии Пуспы Деви: сложно понять, что взрослые молодые люди, поздравляющие девушку — это ее сыновья.

Скриншот страницы видео YouTube Поздравления

Видео было опубликовано в Instagram одного из сыновей. В ролике они выглядят ровесниками своей матери. После публикации Деви мгновенно стала интернет-знаменитостью.

В интервью журналу Tempo она рассказала, что секрет ее молодости заключается в постоянном использовании двух кремов — солцезащитного и увлажняющего. Деви утверждает, что не делала никаких пластических операций.

Индонезийка уточнила, что пользовалась кремами с юности, поскольку сильно обгорала на солнце. Также она любит экстремальный отдых.

«На мне всё-таки есть одна морщинка. Правда, это старая», — шутит Деви.