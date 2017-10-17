Москва, 17 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов высказался за точечную поддержку субъектам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Регионам требуется поддержка и ее точечное распределение, адресное распределение нуждающимся субъектам РФ, мы будем эти задачи обсуждать как в рамках трехсторонних комиссий, так в рамках обсуждения проекта бюджета на следующий год», — сказал Силуанов в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По словам министра, следует учесть вопросы реструктуризации кредитов, что позволит улучшить сбалансированность бюджета.

Также, продолжил Силуанов, субъектам РФ в следующем году передаются дополнительно с федерального уровня 1 рубль акцизов на дизельное топливо.

«Мы в следующем (2018) году делаем более предсказуемые наши межбюджетные отношения — на три года распределяем как правило трансферты, в том числе целый ряд субсидий на три года будут распределены, увеличим дотацию на сбалансированность бюджетов примерно на 30 с лишнем миллиардов рублей, также передаем возможность лучше администрировать ряд налогов, которые попадают в бюджет субъектов РФ», — перечислил он.

В результате Минфин надеется получить снижение долга субъектов РФ и повышение качественного выполнения обязательств.