Москва, 17 октября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В XXI веке в мейнстриме находится искусственный интеллект, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации» 17 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на сегодняшний день нет практически ни одной области бизнеса, где бы не применялся искусственный интеллект. По его прогнозам, через 3−5 лет исчезнет такая вакансия как сотрудник call-центра, а к 2020 году произойдёт автоматизация почти всех сфер деятельности человека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Сегодня искусственный интеллект — как электричество в начале прошлого века. Первое направление — это интеллектуальный эдвайзер или персональный финансовый менеджер, который отвечает на типовые вопросы клиентов. Через 3−5 лет почти не останется людей в call-центрах», — подчеркнул он.

Следующая область применения искусственного интеллекта — это функция принятия решения на основе анализа больших данных. По словам Грефа, уже сейчас 35% кредитных решений осуществляются без участия человека.

«Хотим довести эту цифру до 70% через 3 года», — отметил он.

Глава Сбербанка добавил, что в число главных приоритетов для клиентов сейчас входит кибербезопасность. В секунду происходит порядка 7−8 тысяч транзакций, и анализировать их можно только с применением искусственного интеллекта.

«Произойдет автоматизация почти всей деятельности: от бухгалтеров до юристов. То, что мы делаем каждый день, к 2020 году станет обычным делом для нашей корпорации», — сообщил Греф.

В заключение он подчеркнул, что в цифровом мире невозможно продвинуться без коллаборации бизнеса и правительства. При этом правительство должно предоставить предпринимательству большую свободу.

«Сначала нужно видеть, потом регулировать. Мы упираемся в регулирование и необходимость сотрудничества с правительством. Видим большое внимание правительства, особенно после программы «Цифровая экономика», — резюмировал Греф.

Добавим, форум «Открытые инновации» — главное событие года в сфере технологического предпринимательства. Он проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже в шестой раз. В «Открытых инновациях 2017» принимают участие более 18 тыс. гостей и 785 спикеров, запланировано 180 сессий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее футуролог Митио Каку рассказал о важности разработок с применением квантовых эффектов. Они находятся на активной стадии внедрения в экономические системы крупнейших технологических держав, в том числе и в России.