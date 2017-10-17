Москва, 17 октября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов ожидает инфляцию в России в 2018 году на уровне 4%. Такой прогноз он озвучил 17 октября на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе, передаёт RNS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Мы в этом году видим снижение темпов инфляции до 3%, и это будет действительно исторический минимум. На следующий год планируем 4%», — сказал министр.

По мнению Антона Силуанова, основная задача бюджета в этой связи «заключается в том, чтобы снижать стоимость кредитных ресурсов на рынке».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее глава Минфина в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы в комитете Госдумы по бюджету и налогам заявил, что инфляция по итогам 2017 года ожидается на уровне порядка 3%. Причём, по его словам, есть оценки, что показатель может быть и ниже.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что целевой показатель инфляции в районе 4%, обозначенный на 2017 год, становится постоянной целью для регулятора.

При этом в сентябре Банк России понизил свой прогноз по инфляции в декабре с 3,8% до до 3,5%, а в октябрьском докладе регулятора «Динамика потребительских цен» указано, что текущая динамика инфляции формирует предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий и прогноз ЦБ на конец 2017 года ещё может быть пересмотрен вниз.