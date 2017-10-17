Ярославль, 17 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области готовится заключить соглашение с ООО «Интер-ОТЕЛЬ» по строительству пятизвездочной гостиницы на Волжской Набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org Ярославская Стрелка

Проект соответствующего постановления размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, предлагается «признать целесообразным заключение соглашения между правительством области и ООО «ИНТЕР-Отель» об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса «пять звезд» на Волжской набережной в г. Ярославле» на земельном участке с кадастровым номером 76:23:030722:8, площадью 5037 кв. м, расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская набережная, в районе дома № 1, находящемся в собственности Ярославской области».

Участок региональные власти намерены передать в аренду ООО «ИНТЕР-Отель» без проведения торгов на срок 5 лет.

Проектом постановления департаменту туризма Ярославской области поручается подготовить проект распоряжения губернатора области по этому поводу.

Напомним, в 2012 году «Интер-ОТЕЛЬ» обратился в мэрию Ярославля за разрешением на строительство гостиницы рядом со Стрелкой и Митрополичьими палатами. Эта тема вызвала большой общественный резонанс, после чего городские власти отказали в выдаче разрешения по тем предлогом, что отель нарушит исторический облик центра города, нарушит перспективу обзора памятников архитектуры.

Застройщик попытался оспорить это решение в суде и потерпел неудачу. Обратился в арбитраж, затем в арбитраж высшей инстанции. В результате в 2014 году «Интер-Отель» после долгого судебного спора отказался от строительства гостиницы на Волжской набережной.