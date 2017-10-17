Москва, 17 октября, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Тактика «волчьей стаи» впервые была применена украинским флотом в 2016 году возле острова Змеиный: там возле территориальных вод Украины оказался сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый», и ему наперерез бросились катера «Аккерман» и «Бердянск», сообщает телеканал «Звезда».

Андрій Шматов Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М спущено на воду

Инцидент закончился ничем: сторожевик постоял и посмотрел на украинские катера, а затем ушел. На представленном видео российский корабль был виден только издали, а действия украинских кораблей совсем не выглядели как маневры по его вытеснению.

Видимо, именно этот случай придал храбрости украинским морякам, и в Киеве его назвали «первой победой украинского флота над российским». Тем не менее, сам факт присутствия «Сметливого» на мониторе компьютера украинского корабля никак нельзя было выдать за «держание его на мушке».

После этого инцидента в ВМСУ начали говорить о тактике «волчьей стаи», а вспомнили о ней сейчас в связи с получением флотом двух бронекатеров — то есть, украинский флот стал в два раза сильнее. По мнению украинских стратегов, если шесть небольших кораблей одновременно «бросятся» на большого противника, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке много целей.

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ТСН, вышедшем 16 октября. Уточняется, что эта тактика была излюбленной в немецком подводном флоте в годы Второй мировой войны. В современном украинском переосмыслении тактики предполагается атаковать один российский корабль несколькими лёгкими бронекатерами — якобы вести огонь сразу по нескольким целям он не сможет.

Кроме того, не совсем понятно, какими силами украинский флот собрался «гонять» российские эсминцы и фрегаты по Черному морю даже после того, как на вооружение поступили два новых катера, «Вышгород» и «Никополь». Дело в том, что катера проекта «Гюрза» предназначены для хождения по рекам и прибрежным водам и изначально задумывались для несения пограничной службы именно на реках.

И стать грозной морской силой у них вряд ли получится — они пойдут ко дну при первом серьезном шторме. Кроме того, возможности Черноморского флота ВМФ России превышают возможности ВМС Украины в сотни раз, и эта «стая» катеров разлетится во все стороны еще на дальних подступах даже к одному российскому эсминцу.

Напомним, бронекатер типа «Гюрза-М» разработан украинским предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» в Николаеве. Полное водоизмещение составляет 50,7 т, максимальная скорость — до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом — 700 миль, автономность — пять суток. Экипаж состоит из пяти человек.

Катера вооружены двумя дистанционно управляемыми морскими боевыми модулями «Катран-М», каждый из которых включает в себя 30-мм автоматическую пушку, автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также два ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения. На катерах устанавливают оптико-электронную систему управления огнем и наблюдения «Сова», а также комплект ПЗРК.