Мадрид, 17 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Военный самолет F-18, вылетевший с авиабазы «Торрехон», разбился в Испании, сообщает El Mundo 17 октября.

F-18 Hornet

На странице Twitter авиабазы «Торрехон» добавили, что пилот не успел катапультироваться и погиб в результате катастрофы.

«Это F-18. Пилот погиб», — сообщается на странице в Twitter авиабазы «Торрехон».

Авария произошла во время манёвра на взлете.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2017 года Fox News передал, что в американском штате Теннеси во время тренировочного полета разбился военный самолетТ-45. О судьбе двух пилотов ничего не говорится.