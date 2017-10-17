Москва, 17 октября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. На нефтяном рынке царит своеобразный оптимизм. Помимо положительных отчетов от ОПЕК и МЭА, которые были опубликованы на прошлой неделе, нефтяные котировки поддерживают опасения инвесторов относительно развивающихся событий, связанных с ядерной сделкой с Ираном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum.

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По его словам, 13 октября американский Белый дом опубликовал ключевые пункты новой стратегии президента США Дональда Трампа по Ирану. В целом все они говорят о сдерживании Ирана и о нарушении им же договора, в рамках которого были сняты санкции. Более того, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), если его не удастся «исправить к лучшему». То есть риск новых санкций как минимум со стороны США снова нарастает.

«По традиции важными событиями для нефти на этой неделе станут отчеты по запасам сырой нефти от минэнерго США и американского института нефти. Из технических моментов стоит отметить снижение объема чистой длинной позиции по фьючерсам и опционам на нефть WTI до 3-недельного минимума. Постепенно оптимизм инвесторов относительно дальнейшего роста начинает угасать. Нефть марки brent торгуется вблизи локальной вершины 58,87 долларов за баррель. Ее пробой может усилить рост с целью 60 долларов за баррель», — добавил аналитик.