Нефть снова «рулит» рублем
Москва, 17 октября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. На этой неделе преобладающим фактором, на который будет ориентироваться рубль станет нефть. Сторонние драйверы отошли на второй план, особенно ярко это было видно 13 октября, когда после выхода данных по инфляции в США рубль резко укрепился против доллара, отыграв тем самым пятничный рост нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum.
До данных валютная пара usd/rub торговалась вблизи уровней открытия, игнорирую при этом нефть. В среду также состоится очередное размещение ОФЗ Минфином. Значимых предпосылок, что ведомству не удастся реализовать запланированный объем пока нет, хотя ситуация ме-нее благоприятная чем на прошлой неделе.
«На вторичном долговом рынке наблюдаются локальные распродажи, RGBI корректируется второй день подряд. Одновременно с этим доходность американских бондов вновь пошла вверх.
Теперь в рамках техники потенциал снижения у валютной пары usd/rub находится в районе 57,70», — добавил он.
Кроме того, по его словам, на этой неделе уровень, возможно, будет протестирован. Однако среднесрочный сценарий значительно не поменялась. Инвесторы после слабых данных по инфляции в США все равно уверены, что ставка по федеральным фондам в декабре 2017 года будет повышена, в то время как инфляция в РФ дает повод рассчитывать на снижение ключевой процентной ставки со стороны ЦБ РФ.
Против рубля также в обозримом будущем может сыграть нефть, в случае начала масштабной коррекции, считает аналитик.