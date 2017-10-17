Ярославль, 17 октября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославле АО «ЯрОблЕирц» рассылает квитанции без штрих-кода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Flickr.com Жители Ярославля не смогли найти штрих-код на квитанциях

Жители Дзержинского района, который недавно перешел на обслуживание АО «ЯрОблЕирц», стали получать квитанции без штрих-кода. Естественно, это вызвало неудобства, так люди не могли заплатить за услуги ЖКХ в банке.

В типографии, где печатают квитанции, подтвердили наличие такого брака. Генеральный директор типографии «Аппарель Полиграфия» Владимир Подшивалов пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что виной всему был принтер.

«АО «ЯрОблЕирц» нам заказывает 500 000 квитанций в месяц. Принтера при такой нагрузке хватает на 2−3 месяца. Действующий принтер просто выработал свой ресурс, поэтому мы закупили точно такой же. Сейчас происходит установка оборудования. Следующая партия квитанций будет отпечатана нормально», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Подшивалов.

Месяц назад в Ростовском районе Ярославской области АО «ЯрОблЕирц» рассылало жителям коммунальные квитанции с нечитаемым текстом. Тогда виновником признали принтер типографии. В настройках были неверно выставлены параметры, поэтому печать произошла с браком.