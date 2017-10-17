Симферополь, 17 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Проснувшееся внимание российского ЛГБТ-движения к Крыму, а также недавняя серия пикетов по национальной и религиозной теме — очередная порция новых провокаций в адрес России, которые позже могут быть использованы для ещё одного лживого доклада ООН по ситуации с правами человека в Крыму, поскольку предыдущий документ получился откровенно слабым в плане аргументов и фактов. Об этом ИА REGNUM заявил крымский политолог Николай Кузьмин, комментируя заявки активистов ЛГБТ-движения о проведении гей-парадов и других гендерных мероприятий в администрации шести городов полуострова.

Roberto Gordo Saez Гей-парад в Европе

«Складывается некая последовательность. Сначала Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, согласно которому в Крыму наблюдались серьёзные нарушения прав человека, но он получился слабеньким в плане обоснованности сделанных в нём выводов. Срочно потребовалось собрать новый материал. И вот в субботу были запущены пикетчики, а в понедельник — последовали заявки на гей-парады. То есть быстренько организуются материалы для нового доклада ООН», — подчеркнул Николай Кузьмин.

Также отметим, что уведомления на проведение гей-парадов в городах Крыма были поданы в один день со скандальной пресс-конференцией некоего Максима Лапунова, написавшего ранее заявление в Следственный комитет о преследованиях геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно отрицал задержания, а сами материалы в некоторых СМИ на эту тему назвал «провокацией».

Напомним, 16 октября стало известно, что российский активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев направил уведомления о проведении гей-парадов и других гендерных мероприятий в администрации шести городов Крыма: Керчи, Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя и Симферополя». Речь идёт о гей-парадах, тематических шествиях, пикетах и митингах. Организаторы рассчитывают на участие 200−300 человек в каждом городе.

По словам крымского вице-премьера Дмитрия Полонского, власти дадут ответ в соответствии с законом на подобные заявки.

«В этом не приходится сомневаться, но смысл заключается в том, что Крым никогда не был и не будет полигоном для вот этих педерастических испытаний», — отметил он.

В свою очередь, по информации местных СМИ, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнил представителей ЛГБТ-сообщества со сторонниками организатора энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова.

«Крымчан, на самом деле, волнуют более насущные проблемы. Я считаю, что это очередная провокация, однозначно. Это продолжение недругов нашей республики, таких как товарищ Ислямов, который хотел с таким парадом двигаться сюда к нам», — отметил Шеремет.

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв, власти Красноперекопска и другие уже высказались против проведения подобных мероприятий.

Также напомним, что во время майских праздников активисты ЛГБТ-движения уже пытались провести парад на полуострове, однако власти РК не позволили им этого сделать. Глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал тогда, что отказ не является дискриминацией, поскольку чиновники не вмешиваются в личную жизнь граждан, а лишь пытаются оградить людей от акций, разрушающих моральное здоровье нации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в ООН был представлен 48-страничный доклад, в котором утверждается, что после воссоединения Крыма с Россией на полуострове происходят «серьёзные нарушения прав человека». В частности, речь шла о якобы имеющих место незаконных арестах и задержаниях, похищениях, дурном обращении и пытках. Авторы доклада назвали Крым «оккупированной территорией», подчёркивая, что воссоединение полуострова с Россией и переход в российское гражданство негативно сказались на многих жителях.

При этом известно, что во время подготовки провокационного документа ни один работник УВКПЧ Крым не посещал.

«Достоверность такого рода докладов подорвана, во-первых, отсутствием наблюдателей на месте событий, во-вторых, их работой с представителями только одной стороны и, в-третьих, заведомой ориентированностью такого рода докладов на вписывание в позицию Запада», — отмечал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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