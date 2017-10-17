Краснодар, 17 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Жителям Краснодарского края рассказали, куда им нужно обращаться в случае, если в их квартирах до сих под холодно. Бесплатные советы в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Krd.ru Отопительный сезон

«На Кубани стартовал отопительный сезон. Если температура в вашей квартире ниже +18 °C, а в управляющей компании вам не помогли — обращайтесь в Госжилинспекцию», — говорится в «инструкции к действию» от главы региона.

Это можно сделать как по телефону, так и по электронной почте, а также через виртуальную приёмную. Однако некоторых жителей Краснодара просто разъяснение не устраивает.

«В квартире ужасно холодно. Я болею. В управляющей компании говорят, что среднесуточная температура за окном 20 градусов (видимо, они сейчас отдыхают на Таити, а не работают в Краснодаре. Господа, здесь за окном ночью 8). Дозвониться на горячую линию жилинспекции и в приемную в течение нескольких часов невозможно! В правовом отделе послали. В департаменте жкх развели руками (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делится жительница Краснодара.

«Не надо нам рассказывать, куда звонить! Просто включите отопление!» — просит горожанка.

Напомним, по новым требованиям правило, когда пуск тепла должен производиться, если средняя температура наружного воздуха в течение трёх дней составляет меньше 8˚С, уже не действует. Решение о старте отопительного сезона принимается администрацией города.

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Так, согласно постановлению горадминистрации, в кубанской столице отопительный сезон официально стартовал 11 октября. Подача тепла началась с этого времени по заявочному принципу. А отопительный сезон для детских и лечебных учреждений начался с 5 октября.

Всего на территории Краснодара расположено 6466 многоквартирных жилых домов, из которых более 3,7 тыс. — с центральной системой отопления. Подачу тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 236 муниципальных и ведомственных котельных.

Добавим, что в 2017 году в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Краснодарском крае было заменено 155 км теплотрасс. Столько же было обновлено и годом ранее.

Onf.ru Теплотрасса

Между тем, состояние теплотрасс, по оценкам региональных общественников, пока оставляет желать лучшего. Мониторингом эксперты ОНФ в августе и в сентябре охватили микрорайоны Фестивальный, Черемушки, Гидростроителей, Комсомольский, улицы Московская и 40 лет Победы, Вавилова, РМЗ, поселок Березовый города Краснодара. Выяснилось, что трубы теплотрасс, расположенных рядом со школами и детсадами, без теплоизоляции, обнаружены протечки теплоносителя из трубопроводов, а опоры теплотрасс опасно покосились. Также массу недочётов и неудовлетворительное состояние теплосетей активисты отметили в поселке Белозерный и микрорайонах РМЗ, Московский, Градостроителей.

Отметим, что эти придомовые территории уже включены в местную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», и работы по их реконструкции уже начаты.